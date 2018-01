Artista almeirinense está no top 20 das paredes do ano

João Francisco Domingos, que assina como BIGOD, é um dos artistas que se encontra nos top 20 das paredes do ano 2017 para o blog MUSICART. O blog selecionou 20 artistas nacionais que se destacaram nas suas obras quer pela mensagem, quer pela qualidade dos trabalhos apresentados.

O mural de BIGOD nomeado pela MUSICART, foi elaborado em Coimbra para a Associação do Cavalo Azul que tem como objetivo ajudar e cuidar pessoas deficientes ou incapacitadas.

Para João Francisco Domingos esta nomeação é “um reconhecimento do trabalho efetuado ao longo do ano”, que o artista espera que continue neste ano de 2017. Com trabalhos representados em Benfica do Ribatejo e Alpiarça, BIGOD quer também em breve “espalhar a sua arte na cidade de Almeirim”.

Nesta lista de 20 artístas, para além de BIGOD, estão nomes bem conhecidos do panorama da Arte Urbana nacional tal como Smile, Odeith, MrDheo, Bordalo II, Violant, entre outros.

João Francisco Domingos é natural de Cortiçois, Benfica do Ribatejo, é o coordenador do projeto Route 118 inserido no Festival FIFCA. Nos últimos anos, BIGOD, tem se dedicado à elaboração de arte em paredes e murais um pouco por todo o país.

Recorde-se que no passado mês de outubro, João Francisco Domingos tinha realizado a pintura de um mural de dez metros de altura por sete metros de largura para os Bombeiros Voluntários da Trofa, para a comemoração do aniversário da corporação. O mural de homenagem aos bombeiros portugueses, foi efetuado na torre dos bombeiros de 18 metros de altura, em colaboração com André Calado (“André Nada”), que convidou o jovem artista dos Cortiçois para o desenvolvimento da peça em que os dois fundissem o estilo de cada artista.

Na altura em declarações a O Almeirinense, o artista almeirinense revela que este é um trabalho é uma homenagem “não só aos Bombeiros Voluntários da Trofa bem como a todos os bombeiros que todos os dias dão das suas vidas para ajudar os outros”.

Este é o trabalho de maior dimensão de João Domingos, que tem vindo a percorrer o país em festivais dedicados à Arte Urbana. O almeirinense foi também o coordenador do projeto FIFCA-Route 118 que decorou as ruas de Benfica do Ribatejo em 2016.