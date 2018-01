No dia 3 de fevereiro, os karts voltam a acelerar no kartodromo Quinta da Conceição em Almeirim no Troféu Restaurante o Forno.

O Jornal O Almeirinense participa neste troféu e está em 22.º lugar.

Entretanto, os responsáveis do Kartodromo de Almeirim anunciam que já está a decorrer pré venda para as 24 horas que se realizam a 1, 5 e 6 de maio. A pré venda decorre até dia 31 janeiro com condições especiais. Para mais informações pode contatar 243570820 ou 910257399.