Fazendense e U. Almeirim ganham por 1-0. Benfica do Ribatejo tropeça

Este domingo, dia 21 janeiro, arrancou a segunda volta do Campeonato Distrital da 1ª Divisão da AF Santarém e os representantes do concelho conseguiram duas vitórias.

O União de Almeirim garantiu o seu favoritismo e venceu, na Moçarria, por 1-0 com um golo do veterano Marco Neves. O Fazendense, com um golo de Rama, em casa, bateu o Samora Correia e conclui um ano sem derrotas caseiras.

No Campeonato Distrital da 2ª Divisão, Serie B 12ª Jornada, o Benfica do Ribatejo perdeu, por 1-0, no terreno da AREPA.

Em ambos os jogos foi cumprido um minuto de silêncio pela morte do jovem ex-atleta do União de Almeirim, Gonçalo Almeida “Tubarão”.