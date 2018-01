Confraria confecciona 1000 litros de Sopa da Pedra para ação solidária

A Confraria Gastronómica de Almeirim com o Mercado de Algés e da Naipe D’ Emoções vai, no dia 27 janeiro, confeccionar 1000 litros de Sopa da Pedra para oferecer a várias instituições da região de Lisboa e Oeiras.

A União Solidária, o Sol Fraterno, a Associação Mundo Feliz e a GMASA que irão distribuir estas refeições, por todos aqueles que precisam, numa noite que será sem dúvida, mais quente.

São 1000 litros de Sopa da Pedra, confeccionados pela Confraria Gastronómica. de Almeirim e mais uma equipa de 30 voluntários, numa acção solidária para distribuir por várias instituições de apoio aos sem abrigo da cidade de Lisboa e arredores.

No dia 27 de Janeiro a partir das 8.00h até à hora do almoço, todos os esforços estarão unidos para a realização de uma grande dose de Sopa da Pedra.

A RTP participa nesta iniciativa, indo dedicar o programa da tarde do dia 26 de Janeiro, “Agora Nós”, a esta ação. Toda a equipa da RTP ao longo do programa, vai simbolicamente preparar partes da confeção da Sopa. Nesta acção estarão também presentes a Confraria Gastronómica de Almeirim e o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo.