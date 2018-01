Almeirinenses medalhados pelo Sporting

Daniel Leandro, Matilde Sousa e Rafael Ferreira conquistaram as primeiras medalhas em campeonatos nacional com a camisola do Sporting no Campeonato Nacional de Pista Coberta Sub-20 em Pombal.

A Matilde Sousa competiu nos 60 m e nos 4x200m e na estafeta a equipa leonina conseguiu ser vice-campeã nacional valendo-lhe a sua primeira medalha de leão ao peito. O Rafael Ferreira trouxe uma medalha de bronze no heptatlo, com recorde pessoal das barreiras ao fazer 8.42 e uns 1000 m suficientes para defender o lugar de pódio. “A forma como caiste ao chão de joelhos acompanhado de lágrimas, sei que foi a forma que econtraste para extravasar os sentimentos numa prova em que querias honrar duas pessoas muito queridas para nós”, descreveu Daniel Leandro numa dedicatória a Kiko Miguel e Maria Antonieta. “Para mim pessoalmente foi uma competição de reforço de confiança na escolha tomada. Este desafio profissional está a revelar-se muito mais gratificante do que ambicionei. Estão criados laços profissionais que vão muito além disso mesmo. Os resultados disso já ditam isso mesmo, mas não vai ficar por aqui. A toda a comitiva o meu obrigado”, concluiu o treinador almeirinense. Beatriz Gameiro, ainda a recuperar de lesão, ficou de fora de prova mas esteve junto da nova equipa a apoiar os seus companheiros.