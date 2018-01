A última despedida a Gonçalo Almeida

As cerimónias fúnebres de Gonçalo Almeida, que morreu na sexta-feira, realizaram-se hoje no cemitério de Almeirim. O corpo esteve em câmara ardente na tarde de sábado e o funeral realizou-se às 9h15 com centenas de pessoas a marcarem presença na última despedida do adolescente de 17 anos.

Gonçalo Francisco Pisco Almeida fez todo o seu percurso como jogador no União de Almeirim, tendo defendido as redes das equipas de Infantis, Iniciados e Juvenis. Neste último ano já não integrou a equipa de juniores do clube.

O clube expressou o luto e endereçou “à família e aos amigos, as nossas mais sentidas condolências pela perda sofrida”.

O U. Almeirim alterou os dois jogos no escalão de juvenis para que os antigos colegas de Gonçalo Almeida marcassem presença no funeral que se realizou este domingo de manhã.

O jogo com o Fazendense foi alterado para as 17h30 e a partida de Tomar para as 17h.

Gonçalo Almeida, ex-atleta das camadas jovens do União de Almeirim, morreu esta sexta-feira, 19 de janeiro, em Lisboa. O jovem também conhecido por “Tubarão” de 17 anos, estava internado há cerca de um mês num hospital lisboeta, onde veio a falecer esta sexta feira, dia 19 janeiro.