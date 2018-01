U. Almeirim altera horas de jogos para participação em funeral

O U. Almeirim alterou os dois jogos no escalão de juvenis para que os antigos colegas de Gonçalo Almeida possam estar no funeral que se realiza este domingo de manhã. O corpo estará em câmara ardente na tarde de sábado e o funeral será realizado no próximo domingo, 21 de janeiro, pelas 9h15.

O jogo com o Fazendense foi alterado para as 17h30 e a partida de Tomar para as 17h.

“Queria agradecer pessoalmente ao Tomar, ao Fazendense, ao Concelho de Arbitragem e a AF Santarém, nas pessoas dos seus Presidentes, Abel Rosa Bento, António Botas Moreira, Jorge Maia e Francisco Jerónimo a amabilidade, a compreensão e o esforço que fizeram para alterar os nossos jogos de forma a que todos os nossos atletas estivessem disponíveis dos seus compromissos futebolísticos para estarem presentes nas cerimónias fúnebres do nosso Gonçalo”, disse André Mesquita.

Gonçalo Almeida, ex-atleta das camadas jovens do União de Almeirim, morreu esta sexta-feira, 19 de janeiro, em Lisboa. O jovem também conhecido por “Tubarão” de 17 anos, estava internado há cerca de um mês num hospital lisboeta, onde veio a falecer esta sexta feira, dia 19 janeiro.