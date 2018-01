Almeirim recebe Taça Regiões … e logo a Final

O Estádio Municipal de Almeirim vai ser palco da Final Taça das Regiões 2018, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. A final é no dia 28 pelas 11h.

O calendário da fase final da fase final do torneio de qualificação nacional na Taça das Regiões 2018, que vai decorrer em Santarém entre os dias 25 e 28 de janeiro foi divulgado e Almeirim recebe ainda um jogo entre as seleções de Castelo Branco e Algarve, no dia 27 pelas 15h.

Recorde-se que este torneio conta com a participação de seis seleções, distribuídas por dois grupos. No grupo A estão as representações da AF Braga, AF Castelo Branco e AF Algarve, sendo o grupo B constituído por AF Porto, AF Lisboa e AF Viana do Castelo.

O vencedor desta competição será o representante português no torneio de apuramento para a fase final da Taça das Regiões.