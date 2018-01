Ex-jogador do U. Almeirim morre aos 17 anos (VÍDEO)

Gonçalo Almeida, ex-atleta das camadas jovens do União de Almeirim, morreu esta sexta-feira, 19 de janeiro, em Lisboa. O jovem também conhecido por “Tubarão” de 17 anos, estava internado há cerca de um mês num hospital lisboeta, onde veio a falecer esta sexta feira, dia 19 janeiro.

Para já ainda não são conhecidas as causas da morte.

Gonçalo Francisco Pisco Almeida fez todo o seu percurso como jogador no União de Almeirim, tendo defendido as redes das equipas de Infantis, Iniciados e Juvenis. Neste último ano já não integrou a equipa de juniores do clube.

O clube expressou o luto e endereçou “à família e aos amigos, as nossas mais sentidas condolências pela perda sofrida”.

André Mesquita também reagiu com desânimo à partida do jovem atleta almeirinense. “Estou sem palavras. Não é desta forma nem tão pouco com esta idade que é suposto partirmos. Que menino, que educação, que colega, que filho que tu foste amigo… Jamais te esqueceremos Gonçalo Tubarão, não sei mais o que dizer… Grande abraço e até sempre meu querido!”, foram estas as palavras de André Mesquita.

As cerimónias fúnebres já são conhecidas. O corpo estará em câmara ardente na tarde de sábado e o funeral será realizado no próximo domingo, 21 de janeiro, pelas 9h15.

(Em atualização)

Gonçalo Tubarão quando assinou pelo U. Almeirim.