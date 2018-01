Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Almeirim tem nova presidente

Ana Moço é a nova presidente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Almeirim. A enfermeira foi eleita no dia 9 e designou como secretária Cristina Armstrong, representantes do Ministério da Saúde e da Educação, respectivamente.

Cada comissário tem um mandato de três anos renovável por um período máximo de nove anos. Após este período tem que sair. Foi o caso de Maria Clara Pó.

A Ana Moço foi eleita pela primeira vez como Presidente no dia 9 de Janeiro, no entanto já era Comissária como representante do Ministério da Saúde há oito anos e meio.

Ana Moço, com 47 anos, integrou a lista do PS à Câmara Municipal de Almeirim em 2013, no nono lugar.