“Um Dia Pela Vida de Almeirim” apresenta-se

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul e as Responsáveis Locais pelo projeto “Um Dia Pela Vida de Almeirim” vai apresentar o projeto, no dia 26 de janeiro (sexta-feira) às 21h30 no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim.

O “Um Dia Pela Vida” tem como principais objetivos: informar e educar a comunidade onde se desenvolve o projeto sobre a prevenção do cancro e angariar fundos para os serviços de apoio ao doente oncológico, investigação oncológica, programas de prevenção e rastreios da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O “Um Dia Pela Vida de Almeirim” desenvolve-se no âmbito do programa internacional da American Cancer Society, o “Relay For Life” e será o 29º evento na área de ação do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, num total de 67 edições no território nacional.

O “Um Dia Pela Vida” representa a certeza de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão apoiados e a esperança de que um dia o cancro será vencido!