Refúgio Animal Angels precisa de ajuda urgente

Refúgio Animal Angels (Canil do Cartaxo) está a realizar uma campanha de recolha de bens junto da população de Almeirim, com a parceria da “Tolaoleu”. Este canil do com sede no Cartaxo precisa de ajuda urgente, nomeadamente com géneros e medicamentos:

Comida renal para cães, comida intestinal de gato, latas Discovery, ração starter, leite de substituição, Actidox, Alopurinol, Baytril 50mg, Leigard, Neurobion, Kimiadapt, Resguardos e toalhitas.

Pode dirigir-se à loja Tolauleu, situada na rua dos Aliados nº 83, em Almeirim.