A Câmara Municipal de Almeirim, em colaboração com o grupo Coimbra Gospel Choir, realiza um espetáculo no próximo dia 27 janeiro às 21h no Cine Teatro.

Os bilhetes para o espetáculo do grupo criado em Coimbra, em 2012, com um “repertório variado e influências de gospel tradicional e de espirituais negros e afro-americanos, mas também de muitos autores contemporâneos”, estão à venda por cinco euros no Posto de Turismo ou no Cine-Teatro.