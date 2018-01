Brinde Internacional Rotário ao Estado Vaticano e ao Papa Francisco

No próximo dia 27 de Janeiro vai o Rotary Club de Almeirim promover um Brinde Internacional Rotário ao Estado do Vaticano e ao Santo Padre o Papa Francisco, contando para isso com a presença de Suas Excelências Reverendíssimas D. Rino Passigato, Núncio Apostólico em Portugal e D. José Traquina Maria, Bispo da Diocese de Santarém.

Esta homenagem ao Estado Vaticano, Estado sem armas mas com o peso e o poder que lhe advém de representar milhões de pessoas que, como os rotários, não temem correr o risco de Servir quem está ao seu lado ou algures no fim do mundo, tem em mente os seus esforços na luta pela Paz neste mundo em guerra. E ao Papa Francisco, testemunha do amor para além de todas as raças ou credos, acima de todas as fronteiras, por ser voz daqueles a quem os rotários e as pessoas de boa vontade se juntam para ser a voz dos milhões que por esse mundo fora não têm voz e dos que não se importam de arriscar actuar com ética num mundo onde o egoísmo parece ser a regra do jogo.

Esta iniciativa do Rotary Club de Almeirim vem na sequência de outras idênticas, nomeadamente uma que realizou há 10 anos quando promoveu um Brinde Internacional ao Estado de Timor, tendo tido então a honra de receber em representação do Estado homenageado o seu Embaixador em Portugal e o Prémio Nobel da Paz, o Bispo Emérito de Timor D. Carlos Ximenes Belo. O Brinde à Paz então efectuado celebrou a luta pela independência de um País irmão e os seus esforços em favor da Paz com todos os vizinhos e connosco, lembrando que foi em português que rezaram a Avé Maria no Cemitério de Dili em plena perseguição.

Como então, este Brinde conta já com o apoio do Presidente da Câmara Municipal, Pedro Ribeiro, e do Pároco de Almeirim, Padre José Abílio, bem como do Governador do Distrito Rotário 1960, Afonso Malho e tudo indica, pela mobilização que se vem verificando, da comunidade rotária, da população e entidades de Almeirim e de muitos outros que querem associar-se.

Desenrolar-se- á segundo o seguinte programa, conforme Convite publicado:

18.30h – Eucaristia na Igreja Paroquial de S. João Batista de Almeirim, presidida pelo Sr. Núncio Apostólico, acompanhado do Sr. Bispo de Santarém e do Pároco de Almeirim.

20.30h – Jantar festivo no Moinho de Vento, onde todos brindaremos às entidades homenageadas.