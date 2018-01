Almeirim representado na nova Junta Regional de Santarém do Corpo Nacional de Escutas

No passado dia 7 de Janeiro, tomou posse a nova Junta Regional de Santarém do Corpo Nacional de Escutas, que assume assim o mandato até ao final de 2020. A esta Junta compete a promoção do escutismo católico na região de Santarém, que coincide com a Diocese de Santarém.

A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, proveniente do agrupamento da Asseiceira (Tomar), renova assim o seu mandato dado que já está em funções desde 2014. No entanto a sua equipa mudou completamente, contando agora com novos elementos oriundos de 5 agrupamentos diferentes: Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena e Almeirim. A Junta Regional anterior já tinha na sua composição o dirigente almeirinense Carlos Costa como secretário regional para os adultos. Nesta nova composição volta a estar presente um dirigente almeirinense, desta vez o Tiago Marques, que exerce as mesmas funções de secretário regional para os adultos. Segundo apurámos, esta secretaria é a responsável pela formação dos dirigentes do Corpo Nacional de Escutas na Região.

A cerimónia da tomada de posse contou com a presença de D. José Traquina (Bispo de Santarém), Ricardo Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Santarém) e Pedro Ribeiro (Presidente da Câmara Municipal de Almeirim).