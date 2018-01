Funeral da antiga atleta dos 20 kms está marcado

As cerimónias fúnebres da Maria Antonieta Sá, antiga atleta dos 20 kms de Almeirim, estão marcadas para dia 13 janeiro pelas 10 horas na Igreja da povoação de Ventosa, perto de Vouzela.

Maria Antonieta Sá, antiga atleta da seção de montanhismo dos 20 kms, morreu na quarta-feira, dia 10 janeiro, de ataque cardíaco quando viajava para Lisboa, onde trabalhava.

Maria Antonieta Sá, com 50 anos, residia na freguesia de Benfica do Ribatejo e deixa dois filhos, com 18 e 24 anos.