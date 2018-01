A loja Star Shop iniciou no passado dia 7 de janeiro os seus habituais saldos.

O vestuário de senhora está com descontos dos 30% aos 50%: quase todas as calças estão a 9.99€ (apenas dois modelos a 15.99€). Algumas malas também contam com o mesmo desconto: 30% a 50% e nas botas quem levar um par tem desconto de 30%, se levar dois um deles é grátis.

A loja localizada na antiga CACER está aberta todos os dias, das 9h às 21h.