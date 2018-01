Atleta de Almeirim consegue pódio no Pentatlo Técnico em Pista Coberta

Realizou-se no passado sábado, dia 6 de janeiro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor o Pentatlo Técnico em Pista Coberta.

Em representação da Associação 20 kms de Almeirim estiveram Tatiana Gonçalves e Guilherme Cavaleiro na competição para juvenis.

Após a realização das cinco disciplinas, a atleta Tatiana Gonçalves conquistou o 3º lugar do pódio com 2972 pontos. Parciais: 60m barreiras, 10,28 s (661 pts)

Salto em Altura 1,47 m (588 pts)

Lanç. Peso, 10,81 m (583 pts)

60m, 8,47 s (709 pts)

S. Comprimento: 4,51 m (431 pts) O atleta Guilherme Cavaleiro com 2688 pontos, obteve a 5ª posição na classificação. Parciais: 60m, 7,86 s (601 pts)

S. Comprimento, 5,80 m (544 pts)

Lanç. Peso, 9,11 m (432 pts)

Salto em Altura, 1,63 m (488 pts)

60 m barreiras, 9,58 s (623 pts)