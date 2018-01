O Rotary Club de Almeirim realiza um evento rotário no próximo dia 27 de janeiro, o Brinde Internacional.

O Brinde Internacional tem como objetivo homenagear o Estado do Vaticano, na pessoa do Papa Francisco, pelo trabalho desenvolvido na promoção da paz e contará com a presença de sua eminência D. Ryno Passigato, Núncio Apostólico em Lisboa, e do Bispo de Santarém.

Pelas 18h30 realiza-se a Eucaristia na Igreja Paroquial de Almeirim e depois a cerimónia Rotária.