U. Almeirim lança canal no Facebook

A época natalícia, é sempre uma altura propicia aos vídeos de final de ano e aos vídeos de natal.

O União de Almeirim não fugiu ao desafio e lançou na noite do passado dia 24 a sua interpretação de “uma sátira de natal”, com momentos de bom humor que têm feito as delicias de muitos internautas, ao ter atingido mais de 12.000 visualizações, nas primeiras 72h de exibição.

Não passa despercebida, no vídeo, a interpretação de alguns dos principais dirigentes do clube, entre os quais o próprio presidente, André Mesquita.

Este modelo de divulgação do clube e dos “seus” em formato divertido, prometem os autores, que se repetirá noutras oportunidades.

https://www.facebook.com/ViverUfca/videos/1638378529548609/