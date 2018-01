“Tudo Pago”!. Câmara termina ano de 2017 sem um cêntimo de dívidas

A Câmara Municipal de Almeirim chegou a 31 de dezembro de 2017 sem um único cêntimo de dívidas a fornecedores. “Um ano de eleições onde por norma se diz que se gasta mais etc etc etc. Mas a verdade é que fruto de um esforço gigantesco dos seus colaboradores e de uma gestão equilibrada e sustentável a Câmara de Almeirim passa de ano com 0 (zero), repito zero euros de dividas a fornecedores. Um resultado que nos deixa a todos muito orgulhosos e um sinal para quem nos fornece bens e serviços”, destaca ainda o autarca que tinha fechado 2016 com pouco mais de 4500 euros de pagamentos pendentes.

A Câmara Municipal de Almeirim revelou no final de 29 de maio de 2017, a evolução dos dados estatísticos da dívida total e do prazo médio de pagamento a fornecedores desde setembro de 2013 até ao momento atual, onde se denota uma diminuição de 34% da dívida.

Em relação à divida total, que em setembro de 2013 era de 8,3 milhões, o Município de Almeirim conseguiu uma redução para os 5,5 milhões no final de 2016, o que significa uma redução de 2,8 milhões de euros.

No prazo médio de pagamentos a fornecedores houve também uma significativa redução de dias. Em 2012, a Câmara pagava aos fornecedores a 66 dias úteis e em 2016 esse número baixou para quatro dias úteis, o que significa que os fornecedores recebem os pagamentos em menos de uma semana.