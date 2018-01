GNR faz 16 detenções em Almeirim no dia de ano novo

A GNR desencadeou uma operação na madrugada de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2018 em que fez 16 detidos, na Calha do Grou.

Ao que o Almeirinense apurou dos 16 detidos, 14 tinham em seu poder droga e outros dois armas ilegais (bastão e matracas).

No âmbito de uma operação de prevenção criminal, direcionada para a segurança e policiamento de uma rave, que decorreu na herdade da Calha do Grou – Almeirim, a GNR deteve 14 pessoas por tráfico de estupefacientes e duas por posse de arma ilegal, com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos, resultando na apreensão de 300 doses de haxixe e de dois instrumentos construídos exclusivamente com o fim de serem utilizados como arma de agressão, nomeadamente, umas matracas e uma moca.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Na ação estiveram empenhados militares do Destacamento Territorial de Santarém, Torres Novas e Destacamento de Intervenção.

A operação foi realizada após uma festa de passagem de ano na herdade da Calha do Grou.

(em atualização)