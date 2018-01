Footkart termina ano com mais atletas não residentes no concelho

“Temos um crescimento contínuo exponencial do número de atletas no clube de Almeirim e de fora do concelho de Almeirim (temos 80 jogadores não residentes em Almeirim – mais de 50%)”, começa por revelar Vasco Carvalho na entrevista ao canal do clube.

O líder do clube destaca ainda que “tivemos na pré-época um scoutting dinâmico e muito seletivo que teve um retorno competitivo tremendo para as nossas equipas de competição”, numa temporada que até ao momento fica ainda marcada pela “aposta inovadora do clube passa pela Nutrição, com a vinda de uma nutricionista Dr. Débora Marcelina, através do acompanhamento de jogadores do clube e com a dinamização de uma palestra sobre “alimentação Saudável” já realizada no mês de novembro. E que até ao momento está a ser uma aposta ganha tendo em conta os resultados alcançados junto dos jogadores acompanhados”.

Veja aqui a entrevista completa à Footkart TV