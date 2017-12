Rude golpe antes do final do ano: Ac. Santarém afasta União de Almeirim da Taça do Ribatejo

Depois dos séniores, agora a equipa júnior do U. Almeirim está fora da Taça do Ribatejo depois de perder com a Ac. Santarém por 3-2, no dia 30 de dezembro.

O jogo realizou-se no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim, com uma presença de público assinalável (podendo mesmo ter superado alguns jogos de séniores. O jogo teve muitos golos e emoção com o marcador a ficar apenas resolvido já perto do fim numa grande penalidade a favor dos escalabitanos.

O lance que decidiu o jogo teve que ser repetido, mas à segunda contou mesmo e o U. Almeirim fica fora da taça Ribatejo.

Este foi um rude golpe para as aspirações da equipa almeirinense depois de ter marcado presença nas três finais da Taça do Ribatejo e de ter ganho as duas últimas.