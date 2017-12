Jogadores do Futalmeirim ajudam AF Santarém a fazer história

A Seleção Distrital Futsal Masculino Sub-18 da Associação Futebol de Santarém terminou a participação no Torneio Interassociações de Braga com um brihante terceiro lugar, uma classificação nunca antes alcançada. Na equipa ribatejana jogaram os almeirinenses João Domingos e Luís Menino, ambos atletas do Futalmeirim.

Este sábado, a AF Santarém voltou a vencer por 8-2 mas desta feita a AF Portalegre isto depois de ter vencido também por 8-2 frente à AF da Guarda. Já antes os ribatejanos tinham ganho por 9-1 à AF Horta.

O Torneio realizou-se entre 27 e 30 de dezembro de 2017, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Braga.