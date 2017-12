Tudo aprovado na última Assembleia de 2018

Os eleitos municipais reuniram-se em Assembleia, no dia 28 de dezembro, e aprovaram os seis pontos que estavam na ordem de trabalhos.

Destaque para a aprovação da suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Almeirim para a área de implantação dos terrenos abrangidos pelo Centro de Tratamento Intermunicipal De Resíduos Sólidos Urbanos da Raposa, bem como das medidas preventivas a adotar.

A Câmara de Almeirim vai no próximo ano mudar mais de seis mil luminárias de iluminação pública em todo o concelho. Um investimento superior a 1 milhão e que vai permitir poupanças de 200 mil euros ano. Com esta intervençao fica com cerca de 95% da IP com tecnologia LED o que para alem das questões económicas representa muitas toneladas a menos de CO2 para a atmosfera.

Na Assembleia foi votado favoravelmente a submissão da candidatura de “Melhoria da Eficiência Energética nos Sistemas de Ilumincação Pública”, a apresentar no Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local para efeitos de aprovação por se tratar de subsídio reembolsável.

Foi também apreciado e votaçado favoravelmente a revisão ao orçamento para o ano de 2017.

No ponto cinco, os deputados apreciação e votaram a autorização prévia de compromisso plurianual e repartição de encargos em mais de um ano económico, no âmbito do procedimento de ajuste direto para Aquisição de serviços de manutenção de instalações de elevação, a desencadear ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela CCE-CIMLT e a Pinto & Cruz S.A;