Pilotos do concelho à conquista do Sahara Desert Challenge

Mário Lopes e Bruno Viegas iniciaram a participação no Sahara Desert Challenge, que termina no dia 16 de janeiro na Guiné Bissau.

A 6ª Edição do Sahara Desert Challenge é uma aventura trans-sahariana que liga dois continentes: Europa e África … e atravessa seis países: Portugal, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Senegal e Guiné-Bissau… Dakar é o grande objectivo e nesta edição Bissau é o destino final.

Esta é uma expedição que pretende recriar os grandes momentos de evasão e aventura do mítico «Rally Dakar» com custos de participação bastante acessíveis e com possibilidade de participação de vários tipos de veículos motorizados: 4×4, motos e camiões.

Uma boa dose de valentia, espírito de aventura, capacidade de ajudar e boa disposição são ingredientes indispensáveis para empreender a fantástica rota definida para esta travessia. A nova edição conta com troços “fora de estrada” através de pistas incríveis no interior Oeste e litoral de Marrocos, litoral da Mauritânia e no interior do Senegal e da Guiné-Bissau … a expedição cruzará locais fabulosos, repletos de paisagens de fazer parar a respiração.