Sporting fixou-se em Almeirim

Mais de meia centena de jovens atletas da equipa de Atletismo do Sporting Clube de Portugal realizaram, recentemente, um estágio de uma semana em Almeirim.

Daniel Leandro, treinador de Almeirim que em setembro se mudou para Alvalade, desenvolveu a atividade e fez “um balanço muito positivo. Foi mesmo brutal, não tenho dúvidas. É uma iniciativa que é para repetir, mas não sabemos se voltará a ser em Almeirim porque a ideia era mudar de locais. No entanto não posso deixar de destacar a abertura da autarquia para voltarmos”.

“Foi com muito gosto que recebemos em Almeirim a Academia de Atletismo do Sporting Club de Portugal. Um clube que é uma referência nacional e internacional da modalidade. Uma semana de treinos e que contou com uma conferência por parte da atleta Olímpica Catia Azevedo sobre a importância dos estudos na vida dos atletas. Uma palavra ainda ao Daniel Leandro pelo magnifico trabalho realizado em Almeirim e os maiores sucessos para esta nova etapa”, destacou Pedro Ribeiro em declarações feitas nas redes sociais.

Os atletas e treinadores dormiram na escola Canto do Jardim, treinaram em Almeirim e realizaram ainda visitas pela região.