Bandeira Eco-Escola hasteada na EB Febo Moniz

Foi hasteada a Bandeira Verde Eco-escolas, na quinta-feira, dia 14 de dezembro, pelas 10h00 na entrada principal da Escola de Ensino Básico 2,3 Febo Moniz, após receber o Galardão Eco-escolas, referente ao ano letivo 2016/2017.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a Direção do Agrupamento de Almeirim, professores, alunos e ainda a Associação de Pais de Almeirim.

O Eco-Escolas é um programa internacional que é desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que tem como destinatários todos os graus de ensino.

O programa da ABAE tem como principal objetivo a educação ambiental para a sustentabilidade, fomentando iniciativas nesse sentido, assim como também apostando no reconhecimento da excelência das ações desenvolvidas pelas escolas.

A professora Teresa Marques e Inês Franco, coordenadoras do projeto, explicam que tiveram temas base, como “a biodiversidade, alimentação saudável, reciclagem e energia, fizemos trabalhos no âmbito de todos esses temas”.

Em parceria com a DECOJovem realizaram palestras sobre temas diversificados “realizámos várias palestras sobre alimentação saudável, assim como exposições, sendo que os alunos debateram os temas no âmbito da Educação para a Cidadania”, explicam as coordenadoras.

O galardão é atribuído se a escola seguir a metodologia dos 7 passos, 1.Conselho Eco-Escolas; 2.Auditoria Ambiental; 3.Plano de Ação; 4.Trabalho Curricular; 5.Monitorização e Avaliação; 6.Envolvimento da Comunidade e 7.Eco-Código.