Tenistas almeirinenses perto do Masters de Veteranos

Gonçalo Andrade, em +45 e José Rodrigues, em +35 venceram a Bom Sucesso Tennis Academy Cup, um torneio de nível B, que se disputou entre os dias 8 e 10 de Dezembro, no resort perto de Óbidos.

Em +35, José Rodrigues venceu Elói Reis, do Clube Ténis Caldas da Rainha na meia-final, batendo depois Luís Pinho, do Clube Ténis de Azeméis, por 6/3 e 6/4, conquistando assim o troféu de vencedor. No escalão seguinte, em +45, Gonçalo Andrade, a recuperar de uma lesão, afastou na meia-final o 1º cabeça-de-série da competição, Daniel Morais, por duplo 6/3, conquistando depois o troféu ao derrotar Miguel Cruz, da ET da Maia, por 6/0 e 7/6, com 8-6 no tie-break.

Com estas duas vitórias, os dois tenistas almeirinenses terminam assim o ano com dois triunfos num torneio de nível B, colocando-se também numa posição favorável para conquistarem um lugar para o Masters de Veteranos, que reúne os quatro melhores tenistas da temporada.