20 kms somam dois títulos distritais

No pavilhão da Expocentro em Pombal realizou-se no passado fim de semana o Campeonato Regional de Sub 18 (juvenis) em pista coberta, numa organização conjunta com a Associação de Atletismo de Santarém.

Participaram nestes campeonatos filiados em Santarém cento e noventa e oito atletas em representação de doze clubes filiados.

Os campeões regionais foram:

Vara Masc.

Guilherme Cavaleiro A20Km Almeirim 2.80

60 M Barr. Masc.

Artur André A20Km Almeirim 9.49

No próximo fim de semana no mesmo cenário realiza-se o Campeonato Regional Sub 20 (Juniores) de Pista coberta. No sábado em Alpiarça realiza-se o torneio de abertura para Infantis e Iniciados. No domingo em Leiria em conjunto com a Associação de Leiria realiza-se o

campeonato regional de marcha em estrada.