A Seleção Distrital Seniores Masculinos iniciou com uma vitória a participação no Torneio UEFA Regions’Cup, que se realiza entre 8 e 10 de dezembro de 2017 a 1ª Fase.

A equipa ribatejana venceu, por 2-0, a AF Leiria com golos de Tiago Martins e Filipe Pereira. Este sábado,a AF Santarém defrontou Guarda perdeu por 2-1. O golo ribatejano foi marcado pelo jogador do Fazendense Tiago Martins. Domingo, a Associação Futebol de Santarém joga com Castelo Branco.