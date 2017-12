Casal Branco festeja 200 anos

Na passada quinta-feira, dia 7 de dezembro, festejaram-se os 200 anos do Casal Branco com a presença do Duque de Bragança, D. Duarte Pio, descendente e representante dos Reis de Portugal.

Ao mesmo tempo realizou-se o Capítulo de Outono da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo. O programa constava do Capítulo Geral com a aprovação do plano de atividades e orçamento previsional para o ano de 2018 e a cerimónia de entronização de novos confrades.

Nas cerimónias foi feira a apresentação do Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, das obras que estão a acontecer (Sede da CVR Tejo e Confraria) e futura obra nos armazéns do IVV.

Depois houve também a entronização de Novos Confrades com o Presidente da Câmara de Almeirim e ser também entornizado.

A Adega dos lagares recebeu ainda a Actuação da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

Veja aqui algumas das imagens da Festa de Aniversário dos 200 anos do Casal Branco.