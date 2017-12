Pedro Ribeiro eleito para Associação Municípios

Pedro Ribeiro continua a integrar os orgãos da Associação Nacional de Municípios Portuguesas (ANMP), sendo eleito para o Conselho Geral.

O Congresso da Associação Nacional de Municípios Portuguesas elegeu com lista única liderada por Manuel Machado.

“Um momento muito importante para as autarquias. No que me diz respeito mais diretamente é com um enorme prazer que continuo a fazer parte do Conselho Geral desta Associação. Um cargo que permite dar voz a um conjunto de opiniões e posições de cariz local e regional”, disse o autarca almeirinense.