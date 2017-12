Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se anualmente a 3 de dezembro. Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Este ano e por decisão das Plataformas Supra Concelhias do Médio e Leziria Tejo, comemora-se com a envolvência de todos os stake holders que atuam no território, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na semana de 3 a 7 de dezembro.

No dia 7 de dezembro, às 21 horas, vai realizar-se a Gala “Todos Temos um Dom” no CNEMA, em Santarém, com a peça “Aquele que…”, cujo elenco é constituído por clientes de várias instituições com resposta social na área da deficiência do distrito de Santarém, ao qual se seguirá um momento musical.

Objetivo do evento é a integração e o respeito pela diferença.

O evento sob o tema “Todos temos um Dom” será assinalado durante essa semana, permitindo assim uma participação mais alargada de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência.