Paulo Pina Silva foi, na sexta-feira, 1 dezembro, o 12.º jogo do Sporting na partida com o Belenenses, que os leões venceram por 1-0.

O Professor de Matemática que é um ferrenho adepto do Sporting foi o escolhido para assistir ao jogo no relvado e até tirar com o onze inicial a fotografia habitual.

Paulo Pina Silva partilhou nas redes sociais fotografias e descreveu o dia “como memorável”.