DGF, é uma empresa de referência no ramo de alumínios

Hugo Ferreirinha é o mentor da empresa de aluminios almeirinense DGF. Abriu a empresa em 2010 tendo em conta os anos de experiência na área e a procura dos seus serviços. A sede da empresa está situada na estrada que liga Almeirim a Fazendas de Almeirim e lá pode encontrar a solução pretendida da mais simples à mais sofisticada.

Há quantos anos existe a DGF e o porquê da abertura nesta área?

A DGF existe á cerca de sete anos, e vem no decurso do know-how adquirido ao longo dos anos no ramo da serralharia. DGF é reconhecida como uma empresa com elevados níveis de exigência. Somos uma equipa de profissionais assegura a execução, acompanhamento e entrega de cada projeto, garantindo qualidade e cumprimento de prazos na entrega das suas obras. Outra mais valia é que obedecemos aos padrões da Comunidade Europeia e por isso trabalhamos apenas com materiais certificados, de qualidade reconhecida, que obedecem a critérios de consumo energético vantajosos para os nossos clientes. Também estudamos e orçamentamos gratuitamente qualquer projeto.

Quais os serviços e produtos disponibilizam?

Hoje em dia a nossa empresa tem 3 vértices de ação (alumínio, ferro, inox) e entre os principais produtos que fabricámos, destacam-se, portas, janelas, gradeamentos e portões. Apresentamos para cada pedido, a solução mais adequada de acordo com a exigência do cliente. Fabricamos também, estruturas e mobiliário em aço inox e ferro.

Quais as maiores diferenças que encontra desde que se iniciou na atividade?

A diferença hoje está na consciência do cliente, que hoje em dia é mais exigente e conhecedor, mas também melhor pagador.

Os vossos clientes são do concelho?

Temos os nossos clientes no concelho e também estamos a executar trabalhos pelo país fora, sendo que os distritos de Lisboa e Santarém são onde temos mais clientes.

O que acha que diferencia os vossos serviços dos outros?

Eu costumo dizer que a diferença está em sermos multifacetados e a nossa adaptabilidade a qualquer situação.

Planos para o futuro?

O nosso objetivo é não perder o comboio das novas tecnologias, para poder satisfazer cada vez mais os nossos clientes, tornando-nos líderes no nosso ramo e área de atuação. Num mercado onde a inovação é contínua, temos ao dispor dos clientes uma vasta gama de produtos ligados ao setor da caixilharia. Oferecemos uma gama de produtos diversificada para satisfazer qualquer necessidade, desde a solução mais simples até à mais sofisticada.

Mais info:

Sede: Estrada M 578-Lote 81-Feteira 2080-620 Almeirim

Tel. 243 579 363

Loja | Showroom Rua do Colégio Militar, nº 2 2000-230 Santarém

Tel. 915 297 991

Horários

Santarém 10H às 12:30H 15H ÀS 19H

Almeirim 8:30H às 13H 14H às 17:30H

E-mail: geral@dgf-aluminios.com

www.facebook.com/dgf.aluminios