Pista de gelo montada

Já está montada a pista de gelo ecológico na Esplanada das Laranjeiras, no centro de Almeirim. A pista tem 160 metros quadrados e ficará em funcionamento a partir de dia 1 de dezembro até dia 7 de janeiro, nos dias úteis a pista funciona das 10h às 18h e durante os fins de semana e feriados das 10h às 20h. O preço para usufruir da pista durante 20 minutos é de dois euros.

A pista está colocada pela Câmara Municipal de Almeirim numa parceria com Associação Comercial e Empresarial de Almeirim (MovAlmeirim) e com Associação de Restaurantes.

O objetivo é criar um espaço muito semelhante ao que foi colocado na “Wonderland Lisboa”, no ano passado.

A criação inédita deste espaço tem como objetivo a dinamização da atividade económica do concelho e regiões vizinhas e turistas. A primeira pista ao ar livre e para lazer foi montada na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, em 2004, inaugurada por Santana Lopes, então presidente da Câmara. Antes disso, já havia a pista coberta no Palácio do Gelo, em Viseu. Mas nos últimos tempos a “moda” espalhou-se aos quatro cantos do país