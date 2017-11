Rancho de Benfica organiza noite de fados, revista e jantar

O Rancho Folclórico de Benfica organiza no próximo dia 9 de dezembro, às 20 horas, uma recriação em palco de uma taberna à antiga portuguesa.

Este espetáculo de nome “A Taberna do Ti Ernesto” realiza-se no pavilhão da Associação Benfica do Ribatejo.

No evento para além de um jantar, fados e revista pode contar com muita animação e boa disposição, o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo alega que será um “serão bem divertido”.

Reserve a sua mesa pelo nº935163353 ou através do email rfbr@outlook.pt.