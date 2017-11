Fazendense e U. Almeirim empatam no último “derby” de 2017

A Associação Desportiva Fazendense e o União de Almeirim não foram além do empate a uma bola no derby deste domingo, 26 de novembro. O jogo foi realizado em Fazendas de Almeirim e as equipas continuam separadas por apenas um ponto.

Esta partida era importante para a equipa unionista que sonha com a subida de divisão mas os charnecos tem vindo a fazer uma excelente prestação no campeonato e não fizeram vida fácil ao eterno rival.

Luís Guadanini marcou para a equipa de Fazendas de Almeirim e o goleador Persi Mamede apontou o golo do União de Almeirim.

O Fazendense segue na segunda posição do campeonato já com 17 pontos garantidos e o União de Almeirim segue na sétima posição da competição com 16 pontos. O Mação lidera a tabela classificativa com 23 pontos.