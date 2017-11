2018 pode ser um bom ano para a saúde em Almeirim: Mais médicos a caminho

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirm reuniu, recentemente, com o ACES da Leziria do Tejo a propósito da situação da saude no concelho.

Diz Pedro Ribeiro que “com a colocação de dois novos médicos e com a transferência de mais uma profissional é expectável que no inicio de 2018 o numero de utentes e utilizadores sem médico de família no concelho baixe para cerca de 2 mil utentes, ou seja 9% do total”.

Garante o autarca que se isso acontecer seré um dos melhores resultados dos últimos anos, embora o objetivo deva ser zero pessoas sem médico.

“No entanto a falta de administrativos e de auxiliares é também ela bastante preocupante pelo que ja solicitei reunião com a ARS em Lisboa. Neste momento é essa falta de pessoal que esta a provocar mais constrangimentos. Abordei ainda a questão da reabertura da extensão de saude de Marianos, algo que consideramos fundamental”, conluiu.