Crianças de Almeirim aprendem Pensamento Computacional

Foi apresentada uma exposição, no dia 23 de novembro, com robôs construídos no âmbito do projeto intitulado “Academia de Código Junior”.

Os dois professores envolvidos no projeto (Paula Mesquita e Luís Atalaia) têm em funcionamento um clube intitulado “Programação e Robótica”, onde os alunos desenvolvem projetos de programação mais aprofundados”, tendo culminado na exposição dos robôs desenvolvidos pelos alunos, com a ajuda dos seus familiares.

O projeto, desenvolvido Fundação Calouste Gulbenkiane pela Universidade de Aveiro, tem como objetivo proporcionar às crianças do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico um currículo completo de ciências de computação para colocar Portugal ao nível dos dos países com os sistemas de ensino mais evoluídos.

Todos os alunos do 4º e do 5º ano têm no presente ano letivo uma hora semanal de Informática e Robótica onde se iniciam nas aprendizagens computacionais.

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, José Carreira, informa, “envolvemos cerca de 370 crianças e dois professores e estão muitos satisfeitos com os resultados que estamos a alcançar”.