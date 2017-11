Orçamento para 2018 aprovado e ainda sem verbas para Mercado e IVV

Foi aprovado com cinco votos a favor (PS) e uma abstenção (CDU) o orçamento da Câmara Municipal de Almeirim para 2018. Pelo que o Jornal O Almeirinense apurou, o orçamento é de 16,2 milhões de euros e não contempla verbas para as obras do IVV ou do Mercado Municipal.

“É um orçamento de contenção e que deverá ter que ser revisto assim que os fundos comunitários avançarem”, diz Pedro Ribeiro ao nosso jornal. O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim sublinha que em anos anteriores, Almeirim teve orçamentos maiores e desta vez foi feito um orçamento por baixo.

O autarca explica ainda que “quando em abril for feita a incorporação do saldo de gerência o orçamento deve passar de 16 milhões para 19”, pois também com a aprovação dos projetos do IVV e Mercado Municipal ficam abrangidas as verbas para essas rubricas.

O documento será agora enviado para a Assembleia Municipal.

O orçamento para o ano de 2017 foi de quase 18 milhões de euros (17 789 547 euros), 14,9 milhões de euros em 2015 e em 2014, a autarquia teve 13,9.