Alunos dos Charcos prontos para sair do país

Os alunos da Escola dos Charcos em Almeirim vão participar num programa de Erasmus e a apresentação do projeto foi feita no dia 21 de novembro, pelas 14h, na escola dos Charcos.

Estão a ser desenvolvidos, pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim dois projetos Erasmus destinados a diferentes alunos. Neste projeto, Erasmus+ “Inteligências Múltiplas”, estão envolvidas várias escolas do 1º ciclo, mas a que está diretamente envolvida é a escola dos Charcos.

Os alunos da escola dos Charcos revelaram bastante entusiasmo com o projeto, acham que “esta vai ser uma experiência enriquecedora para o futuro porque falar inglês é bom, é importante e muito preciso para a nossa vida”, afirmaram Leonor do 4ºC, Afonso e Rafael do 4ºAC.

Os países envolvidos no projeto são a Hungria, Polónia e Espanha. Os primeiros a que se pretendem deslocar são a Hungria e Polónia, Espanha ficará para o próximo ano.

Os alunos do 4ºC e do 4ºAC prepararam um vídeo e um PowerPoint, sobre a escola e a cidade de Almeirim para apresentarem na biblioteca aos sete professores de Espanha, Hungria e Polónia.

A professora Ana Cristina Caetano do 4ºAC acredita que este projeto é importante porque “é uma valorização os alunos irem conhecer novas maneiras de ensinar, de poderem conhecer outros países, outros meninos, outras culturas…”.

Esta iniciativa tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências linguísticas e a nível cultural.