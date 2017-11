O concelho de Almeirim passou à situação de seca extrema no final do mês de outubro e todo o território de Portugal continental encontrava-se neste mês ou em situação de seca severa (24.8 %) ou extrema (75.2 %), conforme avançado no Relatório do Grupo de Trabalho de assessoria técnica à Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca e pelo IPMA.

