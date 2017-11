Adega tem novo site

A Adega Cooperativa de Almeirim tem um novo website onde pode encontrar toda a informação que precisa sobre a Adega, os vinhos, a região e os vários prémios adquiridos.

O site realizado pela Ivory Black é uma nova forma de saber mais sobre a adega, pode conhecer os enólogos especialistas na produção e conservação dos vinhos, a direção, os variados departamentos e mesmo comprar vinho online.

Fundada em 1958, no coração do Ribatejo nasceu a Adega de Almeirim, esta é considerada uma das maiores adegas cooperativas de Portugal. Com 1200 hectares de vinha, produz anualmente 20 milhões de litros de vinho, sendo um dos maiores produtores a nível nacional.