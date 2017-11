Acidentes não param em Almeirim. Mais dois feridos

Os acidentes no concelho de Almeirim não param e no último fim de semana registaram-se mais dois acidentes que provocaram dois feridos, além do grave sinistro com duas motorizadas em Fazendas de Almeirim.

O primeiro acidente ocorreu perto das 14h na rua Padre António Vieira em Almeirim, este sábado, provocou um ferido ligeiro. O ferido foi transportado pelos bombeiros de Almeirim para o Hospital de Santarém.

No domingo, perto da meia noite, na Rua do Pinhal uma pessoa ficou ferida e também teve que ser transportada para o Hospital de Santarém onde terá que continuar internada mais alguns dias. Neste acidente, um dos condutores não parou no sinal stop e foi embater num carro ligeiro que capotou.

A última semana, um homem de 46 anos morreu em Almeirim na sequência de um despiste.

(imagem ilustrativa)