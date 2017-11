Guitarra D’Alma está de volta

O Festival Guitarra D’Alma está de regresso e esta sexta-feira, dia 17, com a homenagem aos violas de Custódio Castelo. A sessão está marcada para s 21h no Salão Nobre da Câmara a partir das 21h.

Para este sábado, o primeiro e único espetáculo fora da sede de concelho, com Ensemble de Guitarras. O concerto é no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e inicia-se às 21h30.

O Festival termina no dia 20 com um Concerto de Encerramento com Custódio Castelo. Ainda existem bilhetes à venda para este espetáculo.