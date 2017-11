Almeirim recebeu árbitro do top

O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo (NALT) organizou na passada quinta-feira, dia 16, no Auditório do Estádio Municipal de Almeirim uma sessão teórica sobre o tema “Como gerir a carreira”.

A sessão durou mais de duas horas e contou com a presença do árbitro Bruno Paixão que em discurso direto descreveu aos jovens árbitros o percurso que tem tido ao longo dos 20 anos em que está no topo de arbitragem nacional.

No final da palestra foi sorteada uma camisola autografada pelo árbitro Bruno Paixão e Carlos Ribeiro foi o vencedor.