ÚLTIMA HORA: Um morto em acidente de mota em Almeirim (c/vídeo)

Um homem com 46 anos morreu, esta quinta-feira, dia 16 novembro, na sequência de um acidente junto ao Supermercado Pingo Doce.

Pelo que o nosso jornal apurou, o homem com 46 anos e do Alentejo que conduzia o motociclo terá feito uma ultrapassagem mal calculada, depois passou por cima da rotunda e só parou quando embateu num sinal de trânsito. O veiculo de duas rodas só parou dezenas de metros à frente.

No local estiveram seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, a VMER do Hospital de Santarém e o Núcleo de Investigação Criminal da Brigada de Trânsito que está a investigar as causas do acidente.

O trânsito no sentido Almeirim – Raposa esteve cortado durante cerca de uma hora.